У Росії відтепер без суду можна забороняти "небажані" іноземні організації

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Діяльність іноземної або міжнародної неурядової організації, що представляє загрозу основам конституційного ладу Російської Федерації, обороноздатності країни і безпеки держави, може бути визнана небажаною на території Російської Федерації», - йдеться в тексті документу.

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Визнання «небажаної» загрожує неурядовій організації (НУО) забороною на створення структурних підрозділів на території РФ, на розповсюдження інформаційних матеріалів, в тому числі через ЗМІ, а також на здійснення в Росії власних проектів.

Згідно із законом, рішення про визнання небажаної діяльності в РФ іноземної або міжнародної неурядової організації приймають генпрокурор або його заступники за погодженням з МЗС Росії. Скасування такого рішення здійснюється в аналогічному порядку. Перелік «небажаних» іноземних чи міжнародних неурядових організацій буде вести і публікувати Мін'юст Росії.

Присвоєння організації статусу «небажаної» призведе до заморожування її активів в Росії: фінансові організації припинять операції з грошовими коштами та іншим майном цієї організації, повідомивши про це в Росфінмоніторинг, який в свою чергу інформує Генеральну прокуратуру і Мін'юст Росії.

«Небажаній» організації буде заборонено працювати в Росії, її структурні підрозділи будуть закриті, а поширення її інформаційних матеріалів заборонено.

До федерального Кодексу про адміністративні правопорушення вводиться стаття про відповідальність «небажаної» організації, що продовжила роботу, незважаючи на заборону, та її співробітників. Це каратиметься штрафом від 5 тисяч до 15 тисяч рублів для громадян, від 20 тисяч до 50 тисяч рублів для посадових осіб та від 50 тисяч до 100 тисяч рублів для юридичних осіб.

Для керівника, який продовжив роботу «небажаної» організації, вводиться кримінальна відповідальність: починаючи з штрафу (від 300 тисяч до 500 тисяч рублів) до 6 років позбавлення волі. При цьому, якщо керівник добровільно припинив участь у роботі «небажаної» організації, то від кримінальної відповідальності він буде звільнений.

Аналогічна кримінальна відповідальність вводиться для співробітників «небажаних» організацій, якщо вони продовжують роботу там, незважаючи на те, що двічі протягом року притягувалися за це до адміністративної відповідальності.