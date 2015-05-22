Путін вимагає створити російський сегмент інтернету для представників влади

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про перетворення міжнародного сегменту інтернету для органів влади, що підпорядковані ФСО, на російський. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації, передає Lenta.ru.

«Перетворити сегмент міжнародної комп'ютерної мережі "інтернет" для федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, що знаходиться у веденні Федеральної служби охорони, на російський державний сегмент інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет"», — йдеться в указі.

Підключення інформаційних систем та інформаційно-телекомунікаційних мереж до інтернету через російський державний сегмент мережі здійснюється по каналах передачі даних, захищених з використанням шифрувальних (криптографічних) засобів, свідчать дані указу.

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Реалізація указу доручена Федеральній службі охорони (ФСО), строк виконання — до 31 грудня 2017 року. Також рекомендовано перейти до роботи в російському сегменті інтернету Раді Федерації, Держдумі, судам, прокуратурі, Рахунковій палаті.

Раніше в жовтні минуло року міністр зв'язку і масових комунікацій Микола Нікіфоров пообіцяв захистити російський сегмент інтернету від «зовнішніх деструктивних впливів», викликаних політичними або технічними причинами. При цьому він підкреслив, що громадянам Росії не слід побоюватися відключень інтернету. «Ні при яких умовах таке відключення відбуватися не може», — сказав тоді Нікіфоров.

Те ж саме говорив і Путін. Однак він зажадав реалізувати комплекс заходів із захисту рунета. «Очевидно, що сьогодні нам необхідно виробити і реалізувати комплекс додаткових заходів у галузі інформаційної безпеки», — заявив глава держави 1 жовтня 2014 року на засіданні Ради Безпеки.