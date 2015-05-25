ЗМІ: США підняли винищувачі для супроводу лайнера Air France

Винищувачі вилетіли для супроводу літака, який вилетів з Парижа, після того, як Air France не змогла вчасно відповісти на запит влади США, передають РИА Новости з посиланням на телеканал WABC-TV.

Повідомляється, що невідомий подзвонив в поліцейський центр збору інформації в штаті Меріленд і повідомив про хімічну зброю на борту лайнера. Влада прийняла необхідні заходи безпеки, хоча розглядає загрозу як малоправдоподібну.

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Літак сів в охоронюваній зоні аеропорту. У ході огляду на його борту не було виявлено нічого підозрілого.