У Данії протести через вбивство кролика в радіошоу
23:41, 25 травня 2015Світ
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Радіоведучий у Данії розлютив слухачів, забивши кроленя під час прямої трансляції його програми.
У Данії протести через вбивтво кролика в радіошоу / travelofmydream.ru
Захисники прав тварин закликають до бойкоту станції, передає ВВС Україна.
У такий спосіб ведучий радіостанції 24/7 Есгер Юль, за його словами, намагався привернути увагу суспільства до лицемірства лобі за етичне ставлення до тварин, які їдять м'ясо, куплене в супермаркетах.
Програма, яка почалася як дискусія в студії, завершилася безладом, коли активіст руху за права тварин марно намагалася врятувати кролика, бігаючи за ведучим.
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У соцмережах Данії розгорнулася кампанія із закликами до бойкоту станції.
Однак ведучий не жалкує за скоєним і каже, що зняв з кролика шкірку і планує приготувати з нього рагу.
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