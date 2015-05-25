У Данії протести через вбивство кролика в радіошоу

Захисники прав тварин закликають до бойкоту станції, передає ВВС Україна.

У такий спосіб ведучий радіостанції 24/7 Есгер Юль, за його словами, намагався привернути увагу суспільства до лицемірства лобі за етичне ставлення до тварин, які їдять м'ясо, куплене в супермаркетах.

Програма, яка почалася як дискусія в студії, завершилася безладом, коли активіст руху за права тварин марно намагалася врятувати кролика, бігаючи за ведучим.

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У соцмережах Данії розгорнулася кампанія із закликами до бойкоту станції.

Однак ведучий не жалкує за скоєним і каже, що зняв з кролика шкірку і планує приготувати з нього рагу.