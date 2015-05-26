В Естонії розробили портативне бомбосховище, яке витримує 155-міліметрові снаряди

Придбати і встановити їх можуть усі охочі, йдеться у сюжеті ТСН.

"Це бомбосховище було розроблене для захисту від 155-міліметрових військових боєприпасів. Ми щойно протестували його проти різної зброї, починаючи від 81-міліметрових снарядів, закінчуючи найбільшими – 155-міліметровими. І, як бачите, жодної шкоди", - розповідає Пітер Кірсті, співрозробник портативного бомбосховища.

Модуль сховища важить близько двох тонн. Його можна перевозити на звичайній вантажівці. Для встановлення не потрібно жодного спеціального обладнання. Єдине, що знадобиться – будівельний ескаватор, щоб вкопати бомбосховище у землю.

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"Встановлення конкретно цього бомбосховища тривало півтори години. Це від моменту, коли ми почали розвантажувати його з вантажівки, і закінчуючи, коли все було готово і люди могли заходити всередину", - каже Кірсті.

У цьому сховищі - 12 ліжок. Але їх кількість визначає сам клієнт. Якщо місць для спання менше, простір пропонують заповнити іншими зручностями – наприклад, холодильником, генератором.

На тлі конфлікту в Україні ця розробка має попит, хоча проектувати її винахідники почали ще до початку подій на Донбасі.

Портативні бомбосховища зацікавили не лише країни Східної Європи, а й значно дальші - Саудівську Аравію, Індію, Єгипет. Коштує така землянка - у середньому 18 тисяч євро. Ціна залежить від кількості ліжок та зручностей у середині.