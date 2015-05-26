При пожежі в будинку престарілих в Китаї загинуло 38 осіб

Пожежа в приватному будинку престарілих в місті Пиндиншань, провінція Хенань, почався в понеділок близько 20:00 за місцевим часом (15:00 кск). Всього згоріло не менше десяти будівель, повідомляє Лента.ру.

Двоє з постраждалих, за попередніми даними, перебувають у тяжкому стані, ще четверо отримали незначні травми. Всі вони госпіталізовані. В той же час не виключено, що кількість загиблих і постраждалих зросте, оскільки у будівлі можуть залишатися люди. Рятувальна операція на місці НП триває.

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Причиною загоряння, за попередніми даними, могло стало замикання електропроводки. Всього у момент початку пожежі в будинку престарілих перебували більше 100 осіб.