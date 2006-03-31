Азаров ”здав” Ющенка і Єханурова

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час консультацій з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ домовився про можливість проведення переговорів щодо коаліції після оголошення офіційних результатів парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На цих консультаціях було чітко визначено, що механізм переговорів можливий після оголошення офіційних результатів Центрвиборчкомом», - сказав він.

М.АЗАРОВ ще раз наголосив, що переговори з будь-якими політичними силами можливі тільки за умови обговорення в першу чергу основоположних, на думку Партії регіонів, принципів створення коаліції - принципів економічних перетворень.