У РФ мобільні оператори хочуть продавати банкам дані про споживчі звички клієнтів

У Росії оператори стільникового зв'язку "Вимпелком" і МТС запустили пілотний проект, в рамках якого на підставі різноманітної споживчої інформації про абонентів формують їхню оцінку як потенційних позичальників і продають її банкам, пише "Коммерсант".

У проекті беруть участь близько 20 банків, яким стільниковий оператор продає скоринг-бал, сформований на підставі даних про споживчу поведінку клієнта.

Видання зазначає, що передача банкам не самої інформації, а знеособленого скорингового балу не суперечить закону.

За словами співрозмовника видання, знайомого з деталями проекту "Вимпелкому", оператор має намір використовувати не тільки інформацію про платежі клієнта за мобільний зв'язок і оплату послуг з рахунку мобільного оператора, але й дані, отримані за допомогою геолокаціі. Наприклад, де клієнт здійснює покупки, чи їздить за кордон, користується автомобілем або переміщається тільки на громадському транспорті тощо.

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"Зрозуміло, що, якщо клієнт намагається взяти кредит на автомобіль преміум-класу, але жодного разу не їздив за кордон, живе у спальному районі і регулярно здійснює покупки в магазинах економкласу, його доходи можуть бути не настільки високі, як він заявляє",— пояснює джерело.

На презентації сервісу для банків, за його словами, йшлося і про можливості використовувати для аналізу інформацію про оточення абонента — за мобільними телефонами, що перебувають поблизу.

У МТС заявили, що оцінюватимуть ризики позичальника на основі аналізу даних про його стосунки з оператором — наприклад, частоти зміни номера, кількості входження в блокування номера, регулярності поповнення балансу. Інші параметри компанія буде готова розкрити ближче до запуску проекту.

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"Закон "Про персональні дані" не забороняє юрособам обмінюватися якоюсь цифровою комбінацією щодо конкретного абонента, якщо на обробку персональних даних та передачу їх третім особам є згода клієнта",— відзначає керуючий партнер Legal Capital Partners Дмитро Крупишев.

У той же час захисники прав споживачів такі побоювання поділяють. "Оператори повинні зробити публічною методику розрахунку такої оцінки і конкретні параметри, на підставі яких вона формується, щоб позичальник не позбавлявся права на кредит тільки тому, що не витрачає гроші в дорогих ресторанах або опинився в колі фінансово недисциплінованих колег,— зазначає голова Міжнародної конфедерації товариств споживача Дмитро Янін.— Крім того, у абонента повинно бути право отримати від оператора інформацію про те, кому і коли той ретранслював свою аналітику і яку оцінку присвоїв".