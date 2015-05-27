Естонія зацікавлена у співпраці з Україною у сфері оборони

Естонія зацікавлена у співпраці з Україною, в тому числі в сфері оборони.

Про це заявив голова Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Ейкі Нестор під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Спікер естонського парламенту запевнив, що Естонія «стоїть поруч з Україною» і розуміє її. Він наголосив, що Естонська Республіка докладає усіх зусиль, аби питання України не лишалося поза увагою на усіх міжпарламентських і безпекових форумах Європи.

Нестор також зазначив, що надання Україні безвізового режиму у перспективі є реальністю. «Це бар’єр, який стримує, і його треба подолати», - сказав він.

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Голова Рійгікогу Естонії заявив про готовність його країни надати експертну допомогу і здійснювати обмін досвідом щодо організації роботи як парламенту, так і його апарату.

При цьому Гройсман наголосив, що «нам цікавий досвід Естонії», зазначивши, що нині у Верховній Раді запроваджується система «Електронний парламент», що дозволить зробити його роботу більш прозорою та доступною суспільству.

Сторони заявили про готовність розвивати міжпарламентські зв’язки і поглиблювати співпрацю у цьому напрямку.

Також Гройсман висловив вдячність Естонії за підтримку позиції України на міжнародній арені.