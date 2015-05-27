Росія здатна окупувати Прибалтику за два дні - генерал НАТО

Про це глава військового комітету НАТО (вступає на посаду з 1 червня) генерал Петер Павел на конференції "Наша безпека" у Празі, повідомляє Українська правда з посиланням на Радіо Прага.

"Наша безпека не знаходиться на належному рівні, та заходи, які Європа приймає у зв'язку з погрозами Росії і так званої "Ісламської держави" виявляються неефективними", - сказав Павел.

Павел також заявив, що йому не подобаються недоліки НАТО в частині обміну розвідданими, оскільки Альянс не має своєї розвідувальної мережі і системи.

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Не погодившись з ним, постійний представник Чехив НАТО Іржі Седиві зазначив, що процес розвідки в Альянсі налагоджений добре.

Він сказав, що Росія, ймовірно, здатна протягом двох днів, наприклад, зайняти Київ, але питання в тому, чи буде у неї потім достатньо матеріально-технічної підтримки для утримання міста.