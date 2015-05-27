Прем'єр Данії оголосила про дострокові парламентські вибори

Як повідомляється, Заяву було зроблено після того, як уряд підвищив прогнози щодо економічного зростання і пообіцяли мільярди на соціальні витрати, пише Українська правда з посиланням на Bloomberg.

"Данія знаходиться в кращій формі, ніж це було в 2011 році", - наголосила Торнінг-Шмідт під час прес-конференції.

Вона попросила данців надати їй новий мандат для "продовження впровадження реформ".

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Водночас, як зазначає видання, більшість опитувань громадської думки свідчать, що Соціал-демократична партія, лідером якої є Торнінг-Шмідт, програє наступні вибори.

Зокрема, відповідно до результатів опитування газети "Berlingske", правляча коаліція отримує 46,7%, в той час як її опоненти на чолі з екс-прем'єром Данії Ларсом Лекке Расмуссеном - 53,3%.