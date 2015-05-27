У МЗС Росії стверджують, що зустріч у "нормандському форматі" не призначалася

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, оприлюдненому в середу, пише Українська правда.

У російському відомстві стверджують, що "домовленості про зустріч у Парижі на поточному тижні не було, а була лише ініціатива розглянути таку можливість".

"Більше того, у нещодавній телефонній розмові міністрів закордонних справ Росії і України Лаврова і Клімкіна було зафіксоване взаємне розуміння в питанні про те, що наразі проведення зустрічі на рівні заступників міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" є передчасним...", - сказано в заяві.

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МЗС РФ заявляє, що зустріч проводити ще рано, "бо слід дочекатися результатів розпочатої діяльності тематичних робочих підгруп, створених у рамках реалізації Мінських домовленостей, які повинні знову зібратися в Мінську 2 червня 2015 року".