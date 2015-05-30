У Японії стався потужний землетрус - магнітуда перевищила непальське лихо

Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає ТАСС.

Оголошена раніше загроза цунамі скасована.

Епіцентр землетрусу знаходився в Тихому океані недалеко від островів Огасавара, осередок стихії залягав на глибині понад 500 км під морським дном. Поштовхи відчувалися практично у всіх районах головного острова Хонсю. В офісах в Токіо протягом хвилини сильно тряслися стіни.

Як повідомили у залізничній компанії Japan Railway, потужний землетрус призвів до часткової зупинки руху швидкісних поїздів "сінкансен" між Токіо і Осакою.

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Столичні аеропорти Наріта і Ханеда працюють в звичайному режимі. Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше руйнівний землетрус магнітудою 7,9 стався у гімалайській республіці Непал 25 квітня. Згідно з останніми даними, понад 7,8 тисячі осіб загинули, понад 14 тисяч отримали поранення під час землетрусу і повторних підземних поштовхів, які він спричинив.