В Іспанії в партії ананасів виявили 200 кг кокаїну

Іспанська поліція вилучила 200 кг кокаїну, захованого в ананасах з Центральної Америки, повідомляє 112 Україна з посиланням на Le Figaro.

Заповнені наркотиками плоди було виявлено в партії з десяти контейнерів.

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"Плоди знайдено в контейнерах серед тисяч ананасів, в яких були видовбані отвори і наповнені наркотиками, вкриті жовтим воском, який імітував колір ананаса", - цитує видання заяву іспанського МВС.