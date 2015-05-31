В Іспанії в партії ананасів виявили 200 кг кокаїну
22:49, 31 травня 2015Світ
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В Іспанії поліція вилучила 200 кг кокаїну, захованого в ананасах
В Іспанії в партії ананасів виявили 200 кг кокаїну / telegraph.co.uk
Іспанська поліція вилучила 200 кг кокаїну, захованого в ананасах з Центральної Америки, повідомляє 112 Україна з посиланням на Le Figaro.
Заповнені наркотиками плоди було виявлено в партії з десяти контейнерів.
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"Плоди знайдено в контейнерах серед тисяч ананасів, в яких були видовбані отвори і наповнені наркотиками, вкриті жовтим воском, який імітував колір ананаса", - цитує видання заяву іспанського МВС.
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