Глава Єврокомісії пригрозив Угорщині виключенням з ЄС

Країна повинна буде покинути ЄС, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан наполягатиме на своєму, заявив Юнкер в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

"Тому, хто вводить смертну кару, немає місця в Європейському Союзі", - цитує видання главу Єврокомісії.

Кілька тижнів тому Віктор Орбан дав поштовх дискусії, заявивши, що кожна країна ЄС повинна мати можливість сама вирішувати, чи вводить вона смертну кару.

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Це, нагадує агентство Reuters, суперечить основоположним угодам Євросоюзу. Угорщина, як це й належало, відмовилася від винесення смертних вироків перед тим, як у 2004 році вступила в Об'єднану Європу.