Біля узбережжя США стався землетрус магнітудою 6,0

Землетрус магнітудою 6,0 стався в понеділок, 1 червня, біля узбережжя американського штату Орегон.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 544 км на захід від столиці штату – Сейлема, повідомляє ТАСС. Вогнище залягало на глибині 13 км Читайте такожВ Японії стався потужний землетрус магнітудою перевищила непалське лихо Даних про жертви або руйнування не надходило.

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