Намети, "Беркут" і дим від покришок: посеред Москви заради фільму влаштували "майдан"

Сайт super.ru повідомляє, що запах палаючих покришок відчувався навіть в місцевих забігайлівках московських "Лужників", з вікон яких виднілися чорні клуби диму, що здіймаються над наметами.

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На фотографіях зі знімального майданчика видно "беркутівців" і захисників Майдану в помаранчевих касках. Серед декорацій - велика кількість українських прапорів, розмальований портрет Януковича і дерев'яні палети.

Повідомляється, що головна роль у фільмі дісталася 31-річній російській актрисі Юлії Снігир, яка грає кримського прокурора Наталю Поклонську.