Намети, "Беркут" і дим від покришок: посеред Москви заради фільму влаштували "майдан"
19:53, 04 червня 2015Світ
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Посеред російської столиці заради зйомок серіалу з робочою назвою «Кримська сакура» намагалися відтворити події на українському Майдані Незалежності.
У Москві влаштували бутафорський "майдан" / super.ru
Сайт super.ru повідомляє, що запах палаючих покришок відчувався навіть в місцевих забігайлівках московських "Лужників", з вікон яких виднілися чорні клуби диму, що здіймаються над наметами.
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На фотографіях зі знімального майданчика видно "беркутівців" і захисників Майдану в помаранчевих касках. Серед декорацій - велика кількість українських прапорів, розмальований портрет Януковича і дерев'яні палети.
Повідомляється, що головна роль у фільмі дісталася 31-річній російській актрисі Юлії Снігир, яка грає кримського прокурора Наталю Поклонську.
Фото: super.ru
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