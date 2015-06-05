Білорусь провела військові навчання на кордоні з Україною
Білоруські військовослужбовці відпрацювали завдання з відбиття нападу умовного противника у Гомельській області та розпочали виконання спільних завдань з посилення державного кордону.
Про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.
"У рамках перевірки системи посилення охорони державного кордону на південному напрямку і територіальної оборони Гомельської області військовослужбовці мобільної роти 38-ї гвардійської окремої мобільної бригади після здійснення маршу у супроводі вертольотів Мі-8 перейшли в оперативне підпорядкування командуванню Мозирського прикордонного загону та приступили до виконання спільних завдань щодо посилення державного кордону", - йдеться у повідомленні.
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В оборонному відомстві Білорусі також зазначили, що під час маршу особовий склад 103-ї окремої мобільної бригади сил спеціальних операцій Збройних сил відпрацював завдання з відбиття нападу умовного противника.
"Прибувши до пункту призначення, військовослужбовці перейшли в оперативне підпорядкування органам Прикордонної служби, зайняли новий позиційний район і розпочали облаштування польового табору", - повідомили в Міноборони Білорусі.
Також повідомляється, що в Єльському районі Гомельської області продовжується формування штабу району територіальної оборони та окремої стрілецької роти територіальних військ.
"Розгортання територіальних військ проводиться з метою перевірки здатності органів управління Гомельської області реалізовувати покладені на них завдання", - зазначає оборонне відомство Білорусі.