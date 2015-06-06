Санкції проти Росії не змусили Путіна відмовитися від військової агресії в Україні - Пентагон

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Bloomberg.

Західні країни не визнали приєднання Криму до Росії та покладають на Москву значну частку відповідальності за конфлікт на Донбасі. В цьому зв'язку вони в кілька етапів ввели санкції щодо російських політиків і підприємців, а також ряду сировинних і оборонних компаній і держбанків.

"Ясно, що санкції позначаються на російській економіці. Але непомітно, щоб це змушувало Путіна відмовитися від курсу, яким він слідував в минулому році в Криму", — заявив Картер за підсумками секретного наради з Росії з американськими дипломатами і військовими керівниками в Штутгарті.

Читайте такожПентагон обговорить з союзниками заходи протидії російському військовому втручанню в Україні"Є інші речі, які ми повинні зробити у зв'язку з тим, що, принаймні поки, Володимир Путін не змінює свого курсу і в своїх заявах не робить ніяких натяків на те, що має намір його змінити. Так що ми повинні пристосуватися до цієї реальності в довгостроковій перспективі", — наводить слова Картера.

"Росія позиціонує себе вороже — і на словах, і в діях, і несхоже щоб це приховували. Так що нам потрібно чітко визнати цей факт", — додав міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Пентагоні наполягають на необхідності послаблення санкцій проти Росії і вимагають дозволити купувати російські ракетні двигуни.