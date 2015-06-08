Із в’язниці суворого режиму у США вперше втекли двоє чоловіків
Поліція штату Нью-Йорк розшукує двох утікачів із в’язниці суворого режиму, яким вдалося за допомогою електроінструментів пробити стіни в’язниці і вибратися через тунелі за межі закладу.
Як повідомляє Радіо Свобода, за даними поліції, 48-річний Річард Метт та 34-річний Девід Пот втекли з чоловічого виправного закладу (Clinton Correctional Facility) неподалік від канадського кордону, на півночі штату Нью-Йорк, орієнтовно ввечері 5 червня або вранці 6 червня.
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За словами поліцейських, двох ув'язнених не виявили у камері під час ранкового обходу. Чоловіки залишили записку зі словами: «Гарного дня!».
«Це кризова ситуація для держави», – прокоментував інцидент губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. При цьому він додав, що втікачі - це небезпечні люди, які здатні скоїти тяжкі злочини знову.
Варто зазначити, що із часу відкриття в’язниці суворого режиму у 1845 році ця втеча стала першою.