Глава МЗС Австралії заявила, що бойовики ІД намагаються створити радіологічну зброю - ЗМІ

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що терористичне угрупування "Ісламська держава", яке діє на території Сирії та Іраку, докладає зусиль задля створення радіологічної зброї, передає ТАСС.

У захоплених містах Іраку та Сирії бойовики збирають у медичних закладах та наукових центрах радіоактивні матеріали, в зв'язку з чим "виникають побоювання про їх прагнення зробити велику "брудну бомбу", цитує главу австралійського МЗС газета Australian.

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Наприкінці минулого тижня Бішоп також повідомила про спроби ІД отримати в своє розпорядження хімічну зброю. З цією метою екстремісти "вербують досвідчених учених і фахівців, у тому числі з країн Заходу".

За даними глави МЗС Австралії, бойовики ІД "вже використовували хлор при атаках на території Іраку".