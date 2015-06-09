Греція надала кредиторам новий план реформ

Напередодні нової зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда з грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом для вирішення боргової кризи Греції, уряд проінформував Єврокомісію щодо нового плану реформ, передає DW.DE.

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Як заявив офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, Європейський центробанк (ЄЦБ), МВФ та Єврокомісія уважно вивчають грецькі пропозиції. Зокрема, Афіни просять надати їм доступ до Європейського фонду фінансової стабільності EFSF, щоб погасити борги перед ЄЦБ на 6,7 млрд євро у липні та серпні.

У свою чергу Ангела Меркель вважає, що у Греції залишається дедалі менше часу, аби порозумітися щодо подальшої співпраці з міжнародними донорами. "Часу лишилося небагато, ось у чому проблема", - сказала німецький канцлер. Водночас Ангела Меркель закликала Афіни до втілення реформ та внесення альтернативних пропозицій.

Зі схожими заявами виступили також президенти США Барак Обама та Франції Франсуа Олланд. Барак Обама вважає, що Афінам варто "серйозно взятися за реформи".

Греція повинна додати більше "конкретики" під час переговорів з кредиторами, які б могли розблокувати необхідні кошти для порятунку країни, вважає віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. "Досягнення угоди в найближчі дні можливе", - сказав він. Але на його думку, це вимагатиме політичної волі, насамперед, від грецької сторони. "Важливо не тільки сказати, які заходи їм (представникам Греції - Ред.) не подобаються, але і сказати, які заходи вони готові вжити", - додав він.