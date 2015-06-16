НАТО та Євросоюз продовжують обговорювати шляхи співпраці в умовах гібридної війни - Столтенберг

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкером у Брюсселі (Трансляція відбувалася на сайті Єврокомісії - УНІАН).

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"Ми обговорили, яким чином ми можемо продовжити та далі розвивати наше співробітництво, наприклад в умовах гібридної війни, але також і щодо надання підтримки нашим сусідам і нашим партнерам, щоб допомогти їм стабілізувати їх власні країни та захистити себе одночасно як на півдні, так і на сході", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу також заявив, що НАТО та Євросоюз повинні співпрацювати разом в умовах нових викликів у сфері безпеки. У цьому зв'язку він нагадав, що ЄС ввів в дію економічні санкції, відреагувавши на агресивні дії Росії в Україні, коли в той же час НАТО збільшило присутність стримуючих сил на сході Альянсу.