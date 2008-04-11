Генсек ООН не поїде на відкриття Олімпіади

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун не буде присутній на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пекіні, повідомляє Reuters.

Як розповіла у четвер прес-аташе генсека ООН Марі Окабе (Marie Okabe), "робочий графік Пан Гі Муна, на жаль, не дозволить йому відвідати відкриття Олімпіади". Керівництву КНР, додала вона, було повідомлено про плани Пан Гі Муна ще кілька місяців тому. Які заходи завадять генсекові ООН відвідати Пекін під час Ігор, Окабе уточнити відмовилася.

В середу стало відомо, що на церемонію відкриття Олімпіади в Пекіні не приїде і прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Офіційні представники прем`єра також оголосили, що рішення не приїжджати на відкриття Ігор Браун прийняв кілька місяців тому. Проте, на відміну від Пан Гі Муна, Браун пообіцяв бути присутнім на церемонії закриття Олімпіади.

Правозахисні і громадські організації низки країн виступили із закликом бойкотувати Олімпіаду в Пекіні на знак протесту проти політики Китаю відносно Тибету.

Лента.ру