Афганська армія потіснила "Талібан" на півночі країни

Про це повідомляє Le Figaro.

Двома днями раніше район Чахардара був захоплений ісламістськими бойовиками з Кундуза (колишня столиця провінції), який знаходиться в руках талібів з моменту його окупації в 2001 році.

Позиції талібів відокремлювали від урядових військ три кілометри нічийної території і міст, але підхід підкріплень дозволив армії провести успішний контрнаступ.

"Ми завдали повстанцям серйозних втрат і повернули під свій контроль район Чахардара", - заявив начальник поліції провінції Абдул Сабур Насраті.

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Взяття столиці провінції урядовими військами стане армією Афганістану стане тривожним сигналом для бойовиків "Талібану", особливо перед виведенням з території країни останніх підрозділів іноземного контингенту.