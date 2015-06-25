Дмитру Кисельову вручили російську премію ТЕФІ - BBC
Національну російську телепремію ТЕФІ-2015 вручили телеведучому Дмитру Кисельову і його програмі "Вести недели".
На звання найкращої інформаційної програми також претендували програма Першого каналу "Воскресное время" і "Главное" П'ятого каналу, повідомляє BBC Україна.
Пан Кисельов, якого Володимир Путін призначив гендиректором агенції "Росія сьогодні", активно пропагує антиукраїнську і антизахідну політику Росії.
У березні 2014 року ведучий заявив, що "Росія - єдина країна в світі, яка реально здатна перетворити США на радіоактивний попіл".
Тоді ж він разом з іншими російськими чиновниками і депутатами Держдуми потрапив до списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄС.
Пан Кисельов відомий і іншими скандальними висловлюваннями - зокрема, 2013 року він заявив, що "штрафувати геїв за пропаганду гомосексуалізму серед підлітків мало, їм потрібно заборонити донорство крові, сперми, а їхні серця у разі автомобільної катастрофи заривати в землю або спалювати як непридатні для продовження чийогось життя".
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