Дмитру Кисельову вручили російську премію ТЕФІ - BBC

На звання найкращої інформаційної програми також претендували програма Першого каналу "Воскресное время" і "Главное" П'ятого каналу, повідомляє BBC Україна.

Пан Кисельов, якого Володимир Путін призначив гендиректором агенції "Росія сьогодні", активно пропагує антиукраїнську і антизахідну політику Росії.

У березні 2014 року ведучий заявив, що "Росія - єдина країна в світі, яка реально здатна перетворити США на радіоактивний попіл".

Тоді ж він разом з іншими російськими чиновниками і депутатами Держдуми потрапив до списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію ЄС.

Пан Кисельов відомий і іншими скандальними висловлюваннями - зокрема, 2013 року він заявив, що "штрафувати геїв за пропаганду гомосексуалізму серед підлітків мало, їм потрібно заборонити донорство крові, сперми, а їхні серця у разі автомобільної катастрофи заривати в землю або спалювати як непридатні для продовження чийогось життя".

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