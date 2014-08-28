Опубліковано список представників російських ЗМІ, яким можуть заборонити в'їзд в Україну

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила список представників російських засобів масової інформації, яким, на думку регулятора, необхідно заборонити в'їзд на територію України.

Як повідомив голова Нацради Юрій Артеменко на брифінгу в четвер, до переданого Службі безпеки України (СБУ) списку, крім поданих раніше 38 осіб, регулятор також додав ще 11. При цьому на сьогоднішній день близько 20 представникам російських ЗМІ вже заборонили в'їзд в Україну.

«Як мені повідомила Служба безпеки України, вже близько 20 особам із першої частини цього списку, який ми подавали два тижні тому, заборонили в'їзд», - сказав він.

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За словами Артеменка, остаточне рішення про заборону в'їзду перебуває виключно в компетенції СБУ.

Таким чином до списку ввійшли такі особи: Костянтин Ернст, Іван Охлобистін, Дмитро Кисельов, Юлія Чумакова, Ірада Зейналова, Іван Прозоров, Михайло Леонтьєв, Катерина Андрєєва, Олександр Євстигнєєв, Віталій Єлисєєв, Петро Толстой, Петро Федоров, Олег Добродєєв, Олексій Балицький, Юлія Бистрицька, Євген Попов, Андрій Кондрашов, Зариф Саліма, Борис Корчевников, Євген Бекасов, Евеліна Закамська, Володимир Кулістіков, Кирило Поздняков, Анастасія Литвинова, Ірина Варламова, Андрій Добров, Олексій Пушков, Ашот Габрелянов, Ерміна Катонджян, Анатолій Сулейманов, Катерина Агафонова, Станіслав Григор’єв, Сергій Доренко, Олексій Єфімов, Максим Кисельов, Сергій Скрипников, Антон Златопольський, Віталій Арутюнян, Андрій Куніцин, Максим Березик, Олексій Бродський, Маргарита Симоньян, Віра Кузьміна, Ганна Прохорова, Семен Пегов, Олексій Піманов, Ілля Доронов, Володимир Соловйов, Аркадій Мамонтов.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з телерадіомовлення передала до правоохоронних органів список із 38 представників російських ЗМІ, яким необхідно заборонити в'їзд на територію України. За словами очільника регулятора, в списку в основному зазначено керівників тих каналів, трансляцію яких заборонено рішенням Нацради або ухвалами Окружного адміністративного суду Києва.

На початку серпня радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що міністерство має намір заборонити в'їзд в Україну більш ніж 500 діячам культури РФ, які підтримали анексію Криму й позитивно оцінюють сепаратистські настрої на сході України.