Росія виступила проти міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Boeing на Донбасі

Про це заявив у п'ятницю заступник голови МЗС РФ Геннадій Гатілов, передає "РИА Новости".

Відповідаючи на питання, як Москва ставиться до ідеї про міжнародний трибунал у зв'язку з авіакатастрофою на сході України, він сказав: "Погано".

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"Ми ж знаємо, що вона невчасна (ідея про проект резолюції про створення міжнародного трибуналу — ред.) і контрпродуктивна. Зараз необхідно дочекатися закінчення розслідування, а не приймати якісь поспішні резолюції про створення трибуналів", — зазначив заступник голови російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди виступають за створення міжнародного трибуналу для судового переслідування тих, хто підозрюється у причетності до аварії малазійського Malaysia Airlines МН17 на Донбасі в липні 2014 року.