Кемерон: план розподілу мігрантів між країнами ЄС лише посилить потік нелегалів

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.

"Ми повинні зупинити міграційні потоки в Середземному морі, щоб вони не досягли Великобританії. ЄС повинен докласти концентровані зусилля, щоб боротися з перевізниками мігрантів", - сказав він, передає ТАСС.

"План розподілу мігрантів по всьому ЄС - це погана ідея. Це викличе лише посилення потоку нелегалів", - сказав Кемерон. Він також підкреслив, що в переговорах щодо міграційної проблеми з лідерами ЄС він активно використовує право Великобританії щодо обмеження своєї участі /opt out/ в окремих проектах Євросоюзу.

Читайте такожБританський прем'єр хоче зміцнити кордон з Францією через мігрантів

Кемерон також знову підкреслив, що все, що відбувається на кордонах ЄС - "підтверджує правильність вибору Великобританії не брати участь в європейському безвізовому просторі та забезпечувати високий рівень безпеки своїх кордонів".

"Однак, це не заважає нам допомагати ЄС в його зусиллях у Середземному морі чи збираючи розвідувальну інформацію про угрупування, які займаються трафіком мігрантів", - сказав він.

Лідери ЄС домовилися на саміті рівномірно розподілити між країнами Євросоюзу 60 тисяч африканських мігрантів, які перебувають в даний момент в Італії та Греції. На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 червня Євросоюз оголосив про запуск військово-морської операції в Середземному морі, учасники якої на першій стадії операції будуть займатися лише порятунком судів з мігрантами, що терплять лихо, поки немає мандату РБ ООН на силові дії проти контрабандистів людей.