У Бельгії розбився автобус з британськими дітьми

Як повідомляє ТСН з посиланням на Reuters, у транспортному засобі перебувало 34 дитини і семеро дорослих. За наявною інформацією, загинув один з водіїв.

Читайте такожУ Тунісі слідчі ідентифікували майже половину тіл загиблихПро жертви серед дітей не повідомляється. Інцидент стався вранці в неділю на трасі в Західній Фландрії. Як повідомляє BBC News, автобус вилетів з дороги в кювет і перекинувся. Відомо, що водіями були двоє чоловіків з Північної Ірландії. Інформації про причини аварії поки немає.