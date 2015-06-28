У Бельгії розбився автобус з британськими дітьми
14:18, 28 червня 2015Світ
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У Бельгії розбився туристичний автобус, що перевозив дітей з Великобританії.
У Бельгії в ДТП потрапив автобус з дітьми \ twitter @GHulsens
Як повідомляє ТСН з посиланням на Reuters, у транспортному засобі перебувало 34 дитини і семеро дорослих. За наявною інформацією, загинув один з водіїв.
Читайте такожУ Тунісі слідчі ідентифікували майже половину тіл загиблихПро жертви серед дітей не повідомляється. Інцидент стався вранці в неділю на трасі в Західній Фландрії. Як повідомляє BBC News, автобус вилетів з дороги в кювет і перекинувся. Відомо, що водіями були двоє чоловіків з Північної Ірландії. Інформації про причини аварії поки немає.
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