Туніс втратить півмільярда доларів через нещодавній теракт

Про це повідомила міністр туризму Сальма Лумі, передає Reuters.

«Терористичний акт вчинив величезний вплив на економіку, втрати будуть великими», — заявила голова відомства.

За інформацією агентства, минулого року дохід держави в туристичній сфері досяг 1,95 мільярда доларів. Це становить 7 відсотків від ВВП країни і є джерелом надходження іноземної валюти.

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У п'ятницю, 26 червня, по туристах, які відпочивали на пляжі біля п'ятизіркового готелю, розташованого біля туніського міста Сус, відкрили вогонь. Нападник був убитий співробітниками правоохоронних органів. Жертвами теракту стали, за різними даними, від 38 до 40 осіб, ще близько 40 отримали поранення. Відповідальність за напад узяла на себе «Ісламська держава».