Туніс вирішив приваблювати туристів після кривавого теракту скасуванням податку на в'їзд

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Star, про це заявила міністр туризму країни Сельма Еллумі Рекік. Зміни можуть вступити в силу після того, як за них проголосують у парламенті.

За словами глави відомства, екстрені заходи для підтримки туристичної сфери також включають в себе видачу віз по прибутті в аеропорт для громадян Китаю, Індії, Ірану та Йорданії в рамках організованого туру.

Розмір податкового збору на в'їзд становить 30 туніських динарів (більше 15 доларів).

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30 червня місцева влада повідомила, що збиток туристичної галузі арабської країни через теракт в Сусі складе близько 515 мільйонів доларів. Минулого року дохід держави від цієї галузі становив 1,95 мільярда доларів. Це становить 7 відсотків від ВВП Тунісу.

У п'ятницю, 26 червня, по туристах, які відпочивали на пляжі біля п'ятизіркового готелю близько туніського міста Сус, відкрили вогонь. Нападник був убитий співробітниками правоохоронних органів. Жертвами теракту стали, за різними даними, від 38 до 40 осіб, ще близько 40 отримали поранення. Відповідальність за напад узяла на себе «Ісламська держава».