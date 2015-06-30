Пілота, який розбив літак Germanwings в Альпах, таємно поховали - ЗМІ
Пілот Андреас Любіц, який навмисно розбив літак Germanwings, на борту якого знаходилися 150 осіб, таємно похований.
Похорон, як стало відомо газеті Bild, пройшов 27 червня в місті Монтабаур федеральної землі Рейнланд-Пфальц.
Траурна церемонія пройшла в обстановці суворої секретності. Так, доступ на кладовищі був закритий протягом трьох годин.
Жодних офіційних заяв з приводу похорону Любіца влада ФРН не робила.
На могилі пілота поставлений простий дерев'яний хрест, на якому написана лише коротка форма його імені — «Енді».
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Нагадаємо, в катастрофі літака A320 в Альпах загинули 150 осіб. У катастрофі звинувачують другого пілота Андреаса Любіца, який умисно міг розбити літак. Поки слідство не має сумнівів щодо того, що Любіц навмисно розбив літак.
Прокуратура Франції заявила про проведення попереднього слідства у справі про катастрофу літака А320 компанії Germanwings, щоб визначити, чи можливо пред'явлення звинувачень у ненавмисному вбивстві.