Після пропозиції спалювати серця геїв Кисельов підтримав одностатеві цивільні союзи

14:28, 30 червня 2015
Світ
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Одіозний російський телеведучий Дмитро Кисельов підтримав введення в Росії одностатевих цивільних союзів.

Кисельов підтримав одностатеві союзи

Про це він сказав в ефірі програми Вести недели.

"Але якщо без сміху, то і в Росії тему варто час від часу обговорювати. ЛГБТ-спільнота — факт. І можна прикинути, як дорослим людям полегшити життя у разі, якщо вони захотіли взяти на себе і за паперами зобов'язання піклуватися один про одного. Зрештою любов творить чудеса. Хто проти?", - заявив він.

На думку Кисельова, в Росії вже існують юридично оформлені одностатеві союзи - це опікунство.

"Цим шляхом і пішла, наприклад, Голландія. Крім сім'ї є там така форма громадянського союзу як "зареєстроване партнерство". І не важливо, якої статі люди в нього вступають. Можуть і різної. Це ще не сім'я, але все ж оформлений союз. Практикується подібне і у Франції. Називається "цивільний договір солідарності". Чи є протипоказання у Росії? Навряд чи", - сказав російський ведучий, відомий своєю агресивною гомофобією, зокрема, заявою про те, що серця гомосексуалів потрібно "спалювати і закопувати в землю".

Читайте такожУ Сан-Франциско майже 26 тисяч осіб на гей-прайді відсвяткували легалізацію одностатевих шлюбів (фото)Як повідомляє Дождь, напередодні заступник голови комітету з конституційного законодавства Ради Федерації (верхня палата російського парламенту) Костянтин Добринін сказав, що ЛГБТ-спільнота має отримати рівні з гетеросексуалами права. Він назвав недоліком законодавства відсутність спеціальних норм з цього питання.

Нагадаємо, 26 червня Верховний суд США постановив, що тепер одностатеві пари мають конституційне право на шлюб на всій території США.

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