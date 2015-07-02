Міністр фінансів заявив, що Греція не зможе друкувати драхми: "ми знищили всі верстати"

Як пояснив чиновник, у 2000 році, коли Греція вступила в єврозону, влада країни поспішила позбутися верстатів для друку драхм, оскільки були впевнена, що тепер в країні завжди буде в обігу єдина європейська валюта, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми знищили всі верстати - тепер у нас їх не залишилося", - сказав Варуфакіс в інтерв'ю австралійській радіостанції ABC.

Раніше повідомлялося, що повернення Греції до колишньої національної валюти можливе у разі її виходу з єврозони через незгоду з умовами Євросоюзу.

Читайте такожКількість туристів у Греції впала на 50 тисяч в перерахунку на добу

Експерти побоюються, що реанімована драхма почне швидко втрачати у вартості, що призведе до небезпеки інфляції, оскільки ціни на імпорт почнуть рости.

Також можуть виникнути складнощі з фінансовою стороною контрактів при взаємному розрахунку в різних валютах.