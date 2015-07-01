The Wall Street Journal опублікувала п'ять сценаріїв розвитку грецької кризи

Про це написав європейський редактор The Wall Street Journal Стівен Фідлер. Розклади можуть бути різними: від збереження Греції в єврозоні до введення плаваючої драхми, — вважає він, передає Lenta.ru.

Перший сценарій передбачає, що Афіни поступляться більшості вимог кредиторів за право користуватися всіма можливостями валютного союзу. При цьому європейці, швидше за все, реструктурують частину грецьких боргів. У такому випадку короткострокова шкода для грецької економіки стане мінімальною.

У другому варіанті Греція піде по шляху Чорногорії: буде знаходитися поза єврозони, але збереже євро як валюту. Ця перспектива є цілком імовірною, але однією з найгірших для розвитку країни у подальшому. По суті, збереження євро в односторонньому порядку виключає доступ до ресурсів ЄЦБ і одночасно позбавляє місцеву владу можливості якось впливати на економіку за допомогою монетарної політики. Крім того, такий вихід буде шкідливий для місцевих виробників.

Читайте такожФінансова криза у Греції призвела до падіння цін на нафту

Греція може створити нову валюту, але жорстко прив'язати її до євро. Так вчинила, наприклад, Естонія по відношенню до німецької марки після краху Радянського Союзу. Система «валютної ради» (currency board) означатиме випуск драхми тільки у відповідності з обсягом міжнародних резервів. Курс валюти коливатися не буде.

Четвертий варіант передбачає паралельне ходіння драхми та євро. Друга валюта буде служити і як засіб заощаджень, і як засіб для іноземних платежів. Поступово драхма повинна витіснити євро з внутрішнього ринку.

Читайте такожНайбагатші люди світу за день втратили $70 мільярдів через падіння фондових ринків

Нарешті, за п'ятим варіантом, буде створена нова, повністю конвертована драхма. Практично відразу вона девальвується, а банківська система таких потрясінь майже напевно не витримає. Однак у довгостроковій перспективі цей варіант означає зростання експорту та поступове відновлення конкурентоспроможності національної економіки.

У Греції 5 липня відбудеться референдум з питання прийняття програми «трійки». Її умови передбачають запровадження жорсткого режиму економії — підвищення податків і урізання пенсій та інших соціальних виплат в обмін на реструктуризацію боргу. Євросоюз підтримує цю програму, тоді як уряд Алексіса Ципраса виступає проти неї.