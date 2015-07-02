Армія Єгипту завдала авіаударів по позиціях терористів ІД на Синаї

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.

Армія Єгипту в четвер завдала авіаударів по позиціях терористів ІД на півночі Синайського півострова, ліквідувавши 23 бойовика, повідомили представники служб безпеки країни.

Як зазначає агентство Reuters, авіаудари були нанесені в ході операції армії Єгипту у відповідь на напади бойовиків "Ісламського держави" на блокпости єгипетської армії в околицях міст Рафах і Шейх-Зувейд, що сталися в середу. Під час нападів загинули 60 єгипетських військових.

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В ході проведеної спецоперації єгипетських силовиків у середу було ліквідовано більше 100 терористів. Основна маса бойовиків була знищена з повітря, ракетними ударами з вертольотів і штурмовиків єгипетських ВПС.

Повідомлення про напади бойовиків на представників силових відомств і відповідних операціях єгипетських військових з Північного Синаю (неспокійній провінції країни) приходять практично щодня. Атаки бойовиків багаторазово почастішали після відсторонення від влади в Каїрі президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі в 2013 році.