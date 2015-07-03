Ципрас закликав греків "відкинути шантаж" на референдумі

За словами Ципраса, питання про збереження членства Греції в Євросоюзі не ставиться на карту, і греки мають самостійно визначати своє майбутнє, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На призначеному на 5 липня референдумігромадяни Греції повинні вирішити, чи слід прийняти або відхилити угоду з міжнародними кредиторами про вихід з боргової кризи.

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Лідери Євросоюзу попередили Грецію, що якщо результатом референдуму стане відмова від угоди, країна покине єврозону.