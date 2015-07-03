Греки, які мешкають за кордоном, не зможуть проголосувати на референдумі

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання EurActiv.

Це пов'язано із тим, що у законодавстві Греції відсутнє положення, яке б давало змогу голосувати за кордоном. Тому греки, які хочуть, щоб їхні голоси були почуті, будуть змушені повертатися додому.

Згідно з даними Євростату, 505 тис. 666 греків залишили власну країну після фінансової кризи 2007-2008 років.

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Водочас, як зазначає видання, актуальні показники, ймовірно, будуть ще вищими, оскільки Євростат не має даних за 2007, 2009, 2014 або 2015 роки.

Як наголошується, грецькі емігранти матимуть небагато часу для того, щоб спланувати подорож додому, оскільки референдум був оголошений лише за тиждень до його проведення.

Зокрема, серед греків, які будуть змушені повернутися додому, щоб проголосувати, речник президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера Маргарітіс Схінас.

Раніше міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс заявляв, що піде у відставку, якщо на референдумі 5 липня більшість виявиться у прихильників прийняття умов кредиторів з порятунку Греції.