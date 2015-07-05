Президент Європарламенту заявив, що Греція може втратити євро
Шульц підкреслив, що якщо греки на референдумі скажуть "ні" пропозиціям кредиторів, то євро для них більше не буде засобом для здійснення розрахунків.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц у день референдуму в Греції щодо долі фінансової підтримки країни пригрозив грекам, що вихід Греції з єврозони фактично неминучий, якщо вони проголосують "проти" пропозицій кредиторів.
"Чи залишиться Греція в зоні євро після референдуму? Це, звичайно, питання, однак якщо вони скажуть "ні", то повинні будуть представити іншу валюту після референдуму, оскільки євро для них більше не буде способом здійснювати розрахунки", - сказав Шульц в інтерв'ю німецькій радіостанції, яка оприлюднила цю цитату в неділю, хоча інтерв'ю було записано в четвер, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.
"У той момент, коли країна представляє нову валюту, вона залишає єврозону. Однак саме це переконання дає мені надію, що громадяни Греції не будуть голосувати "ні", - додав Шульц.
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Як підкреслює Reuters, така різка заява Шульца стала найбільш конкретною щодо ситуації в Греції серед інших європейських лідерів.
У неділю в Греції проходить референдум щодо подальшої долі фіндопомоги для країни. Серед лідерів ЄС з'являються заяви про готовність до виходу Греції з єврозони, у той час як грецький уряд такий результат відкидає - прем'єр-міністр Алексіс Ципрас запевняє, що референдум проводиться виключно для отримання виграшної позиції перед кредиторами, а членство Греції в ЄС і єврозоні не ставиться під сумнів.
Як повідомлялося, напередодні референдуму грецькі влада, яка активно агітує громадян голосувати "проти" пропозицій кредиторів, в якості компенсації за закриття банків і обмеження зняття готівки на території Греції зробила безкоштовний проїзд у міському транспорті, а також ввела 50%-ву знижку для проїзду на залізничних поїздах для суддів, які залучені до роботи виборчих комісій.
У самій країні перед референдумом збиралися багатотисячні протести: як на підтримку прийняття пропозицій кредиторів, так і проти них. Напередодні референдуму переваги греків, згідно з даними різних соцопитувань, змінюються протягом дня, проте в цілому готовність сказати "Так" і "Ні" висловили приблизно однаковий відсоток людей (трохи вище 40%).