Президент Європарламенту заявив, що Греція може втратити євро

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц у день референдуму в Греції щодо долі фінансової підтримки країни пригрозив грекам, що вихід Греції з єврозони фактично неминучий, якщо вони проголосують "проти" пропозицій кредиторів.

"Чи залишиться Греція в зоні євро після референдуму? Це, звичайно, питання, однак якщо вони скажуть "ні", то повинні будуть представити іншу валюту після референдуму, оскільки євро для них більше не буде способом здійснювати розрахунки", - сказав Шульц в інтерв'ю німецькій радіостанції, яка оприлюднила цю цитату в неділю, хоча інтерв'ю було записано в четвер, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"У той момент, коли країна представляє нову валюту, вона залишає єврозону. Однак саме це переконання дає мені надію, що громадяни Греції не будуть голосувати "ні", - додав Шульц.

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Як підкреслює Reuters, така різка заява Шульца стала найбільш конкретною щодо ситуації в Греції серед інших європейських лідерів.

У неділю в Греції проходить референдум щодо подальшої долі фіндопомоги для країни. Серед лідерів ЄС з'являються заяви про готовність до виходу Греції з єврозони, у той час як грецький уряд такий результат відкидає - прем'єр-міністр Алексіс Ципрас запевняє, що референдум проводиться виключно для отримання виграшної позиції перед кредиторами, а членство Греції в ЄС і єврозоні не ставиться під сумнів.

Як повідомлялося, напередодні референдуму грецькі влада, яка активно агітує громадян голосувати "проти" пропозицій кредиторів, в якості компенсації за закриття банків і обмеження зняття готівки на території Греції зробила безкоштовний проїзд у міському транспорті, а також ввела 50%-ву знижку для проїзду на залізничних поїздах для суддів, які залучені до роботи виборчих комісій.

У самій країні перед референдумом збиралися багатотисячні протести: як на підтримку прийняття пропозицій кредиторів, так і проти них. Напередодні референдуму переваги греків, згідно з даними різних соцопитувань, змінюються протягом дня, проте в цілому готовність сказати "Так" і "Ні" висловили приблизно однаковий відсоток людей (трохи вище 40%).