Болгарія має намір зменшити залежність від Росії, в тому числі у сфері озброєнь – ЗМІ

Про це в інтерв'ю Рейтер розповів міністр оборони Болгарії Ніколай Ненчев, повідомляє Русская служба ВВС.

За його словами, Болгарія має намір зробити все можливе, щоб зменшити залежність від Росії, в тому числі у сфері озброєнь.

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Перехід до неросійських постачальників, відзначає Рейтер, поступово прискорюється після введення Заходом санкцій проти Росії - через анексію Криму та підтримки самопроголошених утворень на Донбасі.

Як сказав Ненчев, його дуже турбує та обставина, що Болгарія - єдина з країн НАТО, що на 90% залежна від Росії.

Старіючий парк винищувачів МіГ-29 в Болгарії обслуговується за контрактом з Росією, термін дії якого закінчується у вересні.