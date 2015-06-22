Незважаючи на конфлікт, країни-члени НАТО скоротили оборонні бюджети в 2015 році

Дані щодо витрат держав оприлюднив сайт НАТО, передає "Європейська правда".

В Альянсі зазначають, що наведені дані засновані на визначенні витрат на оборону за методологією НАТО, яка різниться із даними національних урядів, тому цифри можуть значно відрізнятися від тих, які наводяться владою або передані у національні бюджети.

Витрати на оборону в 2002 році і дані станом на 2003 рік були розраховані на основі переглянутого визначення НАТО, прийнятого в 2004 році, яке виключало витрати на інші підрозділи, за винятком тих елементів, які структуровані, оснащені і навчені для підтримки сил оборони і які є реально розгорненими.

Більшість країн повідомили про оборонні витрати згідно з цим визначенням, і в деяких випадках результатом цього стало значне суттєве зменшення витрат на оборону.

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США зменшують витрати на оборону вже п’ять років поспіль. Якщо у 2011 році оборонний бюджет складав 740 млрд 744 млн доларів, то минулого року він склав 654 млрд 264 млн доларів, а у поточному році зменшиться ще на $5 млрд.

Канада у 2014 році витратила на оборону трохи більше 20 млрд, що на 1,3 млрд більше, ніж у попередньому році. Проте у 2015 році планується скорочення на 65 млн доларів.

Італія у 2014 скоротила свій бюджет на 1,6 млрд євро і в поточному році планує скорочення оборонного бюджету ще на 2 млрд до 16 млрд 328 млн євро.

Португалія у 2014 зменшила оборонний бюджет на 200 млн євро, проте вже на 2015 рік країна планує збільшити витрати - до 2 млрд 491 млн євро.

Оборонний бюджет Франції у 2014 році склав 39 млрд 199 млн євро. Такий же показник планується на 2015 рік. Тоді як у 2013 році ця сума була на 201 млн євро більша.

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За даними Альянсу, витрати на оборону минулого року зменшили Бельгія і Болгарія, і вони прогнозують зменшення на 2015 рік.

Також невелике зменшення бюджетів у 2014 році спостерігалось у Греції, Чехії, Угорщині, Хорватії, Данії та Словенії, проте вже на 2015 рік ці країни планують збільшення витрат.

Серед країн, які незмінно збільшували оборонний бюджет з 2013 року – Естонія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Люксембург.

Слід також зазначити, що Литва у 2015 році скорочує оборонний бюджет вдвічі – з 1,1 млрд євро до 425 млн євро.