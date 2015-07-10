ДТП у Ростовській області: постраждали 10 українців (фото)

Двоє з них з травмами середньої тяжкості госпіталізовані до лікарні, повідомляє Міністерство закордонних справ України у Twitter.

«10 громадян України постраждали в ДТП у Ростовській області (РФ). 8 - незначні травми, 2 - середньої тяжкості (перебувають у лікарні). Інформація уточнюється», - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу ростовські правоохоронці повідомили, що аварія сталася на 894 кілометрі траси М4 Дон. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом, а автобус з'їхав у кювет та перекинувся.

Стало відомо, що у салоні автобуса перебували водій і 47 пасажирів, у тому числі троє дітей.