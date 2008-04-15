Берлусконі одержав третій термін

Політичний блок "Народ свободи" на чолі з Сильвіо БЕРЛУСКОНІ переміг на позачергових парламентських виборах.

Як передає ІТАР-ТАСС, згідно з останніми офіційними даними, після опрацювання трьох чвертей бюлетенів за голосуванням до верхньої палати - сенату, суттєва перевага виявилася в партії С.БЕРЛУСКОНІ "Народ свободи" - 46,7% проти 38,5% в основного суперника - Демократичної партії Вальтера ВЕЛЬТРОНІ.

Хоча офіційно С.БЕРЛУСКОНІ поки не названо переможцем, за попередніми оцінками, в нижній палаті парламенту його партії "Народ свободи" належатиме 340 місць проти 241 Демократичної партії, у верхній палаті - сенаті - 162 і 142 відповідно.

С.БЕРЛУСКОНІ, якому у вересні виповниться 72 роки, втретє очолить Раду міністрів. Останнє його прем`єрство тривало весь встановлений п`ятирічний термін - єдиний раз за всю післявоєнну історію Італії.

Новий парламент Італії збереться на своє перше засідання 29 квітня.