Голосування за пакет реформ в парламенті Греції під питанням - міністр

Про це повідомляє Еkathimerini з посиланням на Reuters.

"Більшість грецького уряду сумнівається, і ніхто не може дорікнути законодавцям, які не погоджуються з умовами угоди "гроші-на-реформи" країн-кредиторів", - заявив у понеділок міністр праці Панос Скурлетіс.

Лідери країн єврозони до пізньої ночі засідали на екстреному саміті з урядом майже збанкрутілої Греції, вимагаючи від Афін ще до початку переговорів про надання фінансової допомоги протягом тижня погодитися на ключові реформи, щоб відновити до себе довіру.

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"Зараз виникли труднощі з більшістю (у парламенті)", - заявив Скурлетіс державному телеканалу TV ERT.

"І мені непросто звинувачувати тих, хто не погоджується на цю угоду", - зазначив він.

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"Ми не намагаємося прикрасити цю угоду, ми чітко заявляємо: ця угода нам не на користь", - додав Скурлетис.