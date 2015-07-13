У єврозоні закликали Грецію відновити до себе довіру для переговорів про нову допомогу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На кризових зустрічах у Брюсселі в неділю спершу міністрів фінансів, а потім голів держав і урядів 19 країн єврозони учасники заявили, що зроблять усе можливе, щоб зберегти Грецію в зоні євро, бо її вихід став би «відступом» для всього Європейського союзу, якого треба уникнути.

Але, як заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель, не може бути домовленості про це з Грецією за будь-яку ціну – переваги такої домовленості мають перевершити її недоліки.

Таким чином, домовленості наразі так і не досягли. Саміт усього Євросоюзу, що мав відбутися ввечері й обговорити грецьку кризу, скасували.

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, зі свого боку, говорив у Брюсселі, що «готовий до ще одного компромісу».

Проваливши раніше завершення попередньої, другої програми міжнародної фінансової допомоги Греції і оформивши відмову від суворих вимог міжнародних позикодавців на всенародному референдумі, Ципрас був змушений змінити курс і погодитися на більшу частину тих реформ, які раніше сам відкинув. У Брюсселі їх визнали недостатніми, хоча заявили, що нові пропозиції Греції можуть стати підґрунтям для переговорів про третю програму допомоги, критично необхідну Афінам.

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Уже починаючи з понеділка, 13 липня, Ципрасові доведеться проводити обіцяні реформи в парламенті Греції, щоб переконати партнерів у єврозоні в серйозності своїх намірів реформ і в доцільності надати його країні термінові кошти на існування і піти на переговори про широку програму допомоги.

Як повідомило агентство Reuters, від Греції вимагають внести зміни до порядку нарахування податку на додану вартість і до пенсійної системи, змінити правила процедури банкрутства і посилити незалежність головного статистичного управління від уряду, перш ніж переговори про третю програму допомоги можуть початися.

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Загалом парламент Греції має схвалили до середи, 15 липня пакет із шести заходів, включно з реформуванням пенсійної й податкової системи, до початку цих переговорів, мовиться у проекті документа міністрів фінансів єврогрупи.