П'ять країн звернулися до РБ ООН з проханням створити міжнародний трибунал по катастрофі MH17

Про це повідомляється на сайті постійного представництва України при ООН.

Зокрема, Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна вважають, що створення Радою Безпеки ООН незалежного міжнародного кримінального трибуналу «є найкращим засобом забезпечення справедливості для жертв та їхніх близьких і відповідатиме найвищим міжнародним стандартам».

«Такі дії будуть адекватною реакцією ООН на трагедію, оскільки інцидент і пов’язані з ним наслідки для безпеки цивільної авіації зачіпають інтереси міжнародного співтовариства в цілому. З огляду на це, п’ять країн докладають зусиль щоб забезпечити підтримку членів Ради Безпеки ООН для створення трибуналу», - йдеться в повідомленні.

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Представництво України зазначає, що відразу після катастрофи рейсу MH17 Рада Безпеки ООН ухвалила Резолюцію 2166, що містить вимоги притягнути до відповідальності винних і забезпечити належну співпрацю на міждержавному рівні для встановлення відповідальності.

«Створення з цією метою міжнародного кримінального трибуналу відповідно до розділу VII Статуту ООН буде чітким сигналом того, що міжнародне співтовариство не буде миритися з актами, які загрожують міжнародному миру і безпеці, та наражати на небезпеку цивільну авіацію. Заснування трибуналу Радою Безпеки ООН забезпечить широку міжнародну підтримку і максимальні можливості міжнародного співробітництва, що є необхідним для ефективного кримінального переслідування», - зазначено в тексті повідомлення.

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Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна закликають членів Ради Безпеки підтримати цю пропозицію з метою забезпечення притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні цих злочинів, та запобігання загроз безпеці цивільної авіації.

Як повідомляв УНІАН, Малайзія поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий в липні минулого року над територією України Boeing-777.