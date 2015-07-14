Глава МАГАТЕ має намір провести оцінку військової частини ядерної програми Ірану

За словами Юкія Амано, він і представник Ірану підписали документ, що дозволяє подолати існуючі розбіжності, передає Бі-бі-сі. Глава МАГАТЕ заявив, що сподівається провести повну оцінку військової частини іранської ядерної програми до кінця року.

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Реалізація досягнутої у Відні угоди залежить від можливості МАГАТЕ проводити інспекції іранських ядерних об'єктів і співпраці іранської влади в оцінці військового потенціалу ядерної програми країни.

У свою чергу, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив на прес-конференції у Відні, що угода щодо ядерної програми Ірану, досягнута з країнами "шістки", є історичним моментом.

"Сьогоднішній день міг виявитися кінцем надій, але зараз ми відкриваємо нову главу, яка вселяє надію", - сказав Джавад Заріф.

За його словами, узгоджений документ не є ідеальним ні для однієї сторони, але, за словами міністра, він допоміг "подолати непотрібну криза" і "відкрити нові горизонти".

Тим часом у Ізраїлі вже відреагували на підписану угоду. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що підписання угоди у Відні є помилкою історичного масштабу. За його словами, угода дозволяє Ірану продовжувати агресивну політику в регіоні.

У Відні проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "шістки", яка повинна поставити крапку в багаторічних переговорах щодо ядерної програми Тегерана. Криза у відносинах між Іраном і країнами Заходу в зв'язку з його ядерною програмою триває вже 13 років. Країни "шістки" й Ірану підготували 100-сторінковий документ, в якому детально опрацьовані умови скорочення іранської ядерної програми і зняття міжнародних санкцій проти Тегерана.