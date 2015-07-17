Португалія відновила видачу "золотих віз" для багатіїв

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euobserver.

Заможні іноземці, які розщедрилися не менше ніж на 500 тисяч євро при купівлі нерухомості, мають право отримати посвідку на проживання.

Португалія започаткувала таку схему у 2012 році, але припинила її після корупційного скандалу. Завдяки "золотим візам" Португалія залучила майже півмільярда доларів інвестицій.

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За два роки існування португальської імміграційної програми Golden Residence іноземним покупцям нерухомості було видано 1360 посвідок на проживання. Переважну частину віз отримали громадяни Китаю - 1101 людина.