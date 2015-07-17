Португалія відновила видачу "золотих віз" для багатіїв
12:14, 17 липня 2015Світ
439 0
Уряд Португалії прийняв рішення про відновлення продажу "золотих віз" для багатих іноземців.
Португалія започаткувала таку схему у 2012 році / ZN.UA
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euobserver.
Заможні іноземці, які розщедрилися не менше ніж на 500 тисяч євро при купівлі нерухомості, мають право отримати посвідку на проживання.
Португалія започаткувала таку схему у 2012 році, але припинила її після корупційного скандалу. Завдяки "золотим візам" Португалія залучила майже півмільярда доларів інвестицій.
Читайте такожКоролева Данії: іммігранти повинні прийняти наші цінності
За два роки існування португальської імміграційної програми Golden Residence іноземним покупцям нерухомості було видано 1360 посвідок на проживання. Переважну частину віз отримали громадяни Китаю - 1101 людина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter