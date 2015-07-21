У Стамбулі знову відкрили стрілянину: троє людей поранено, одна загинула (фото)

Одна людина загинула і троє отримали поранення під час стрілянини у Стамбулі, сьогодні, 21 липня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

Озброєний чоловік відкрив вогонь вранці 21 липня в барі в стамбульському районі Шишлі.

Як наслідок, четверо людей отримали поранення, одного з них - співробітника бару - врятувати не вдалося.

Інший потерпілий, який отримав поранення голови, зараз перебуває в реанімації. Ще двоє у лікарні в задовільному стані.

Як зазначає видання, стрільбі передувала сварка клієнтів з працівниками бару.

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На даний момент поліція продовжує розшукувати злочинця.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 липня, п'ять осіб, у тому числі один турист, отримали поранення в результаті стрілянини на бульварі Незалежності у Стамбулі.

Поліція веде розшук нападника. Постраждалі госпіталізовані.

Також 32 людини загинули і десятки постраждали в результаті вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією.