У Стамбулі знову відкрили стрілянину: троє людей поранено, одна загинула (фото)
Четверо людей отримали поранення, одного з них - співробітника бару - врятувати не вдалося.
Одна людина загинула і троє отримали поранення під час стрілянини у Стамбулі, сьогодні, 21 липня.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
Озброєний чоловік відкрив вогонь вранці 21 липня в барі в стамбульському районі Шишлі.
Як наслідок, четверо людей отримали поранення, одного з них - співробітника бару - врятувати не вдалося.
Інший потерпілий, який отримав поранення голови, зараз перебуває в реанімації. Ще двоє у лікарні в задовільному стані.
Як зазначає видання, стрільбі передувала сварка клієнтів з працівниками бару.
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На даний момент поліція продовжує розшукувати злочинця.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 липня, п'ять осіб, у тому числі один турист, отримали поранення в результаті стрілянини на бульварі Незалежності у Стамбулі.
Поліція веде розшук нападника. Постраждалі госпіталізовані.
Також 32 людини загинули і десятки постраждали в результаті вибуху у турецькому місті Суруч на кордоні з Сирією.